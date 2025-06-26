Три новых вида лягушек обнаружены на севере Перу

На высоте почти 3 тыс. метров в Кордильера-де-Уанкабамба (Перу) ученые открыли три новых вида лягушек: Pristimantis chinguelas, P. nunezcortezi и P. yonke. Об этом сообщает phys.org.

Исследование опубликовано в «Эволюционной систематике». Лягушки обитают в суровых условиях — в туманных лесах, на склонах гор и в бромелиевых растениях.

P. chinguelas с бугорками на теле издает пронзительное пение. P. nunezcortezi с черными пятнами названа в честь орнитолога Элио Нуньеса-Кортеса. P. yonke — самый маленький вид, названный в честь ликера из сахарного тростника.

Экспедиции проходили с 2021 по 2024 годы в сложных условиях. Несмотря на радость открытия, среда обитания деградирует из-за пожаров и сельского хозяйства. Виды занесены в список «с недостаточным количеством данных». Кордильера-де-Уанкабамба — важный биологический и культурный архив, требующий защиты.

Ранее ученые из Йоркского университета в Великобритании выяснили, что 14000-летние щенки, найденные в Якутии, не домашние собаки, а волки. Мумии животных обнаружили в 2011 и 2015 году. Изначально предполагалось, что туши принадлежат собакам, которых люди одомашнили около 15 тысяч лет назад.