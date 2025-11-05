Какими были публичные бани в древнем Риме?

Одними из главных достопримечательностей древнеримских городов были публичные бани — места, где всегда бурлила жизнь и любой мог отвлечься от бытовых невзгод. Портал theconversation.com рассказал, какую роль выполняли бани и чем они отличались от современных.

© Unsplash

В Риме и сегодня много где сохранились останки древних бань. Их строил практически каждый император: к середине IV века в городе было уже 952 публичные бани. Особенно отличился император Диоклетиан, построивший целый комплекс площадью 13 гектаров — гигантская баня принимала примерно 3 000 человек в день.

Обычно в банях также была специальная комната, нагретая вентиляционными шахтами в стенах и полу. Причем полы были такими горячими, что посетителей просили носить специальные сандалии. После этой комнаты можно было пройти в парилку помягче, а затем — в зал с холодным бассейном. Помимо всего прочего, при банях нередко строили гимназии, библиотеки, рестораны и дворики для физических упражнений.

Философ Сенека, бывший советником императора Нерона, жил прямо над банным комплексом примерно в 50 году. По его словам, он регулярно слышал пыхтение людей, тягавших гантели во дворе. Другие прыгали в ванны с громкими брызгами, кто-то — просто пел в свое удовольствие, а хозяева магазинов громко рекламировали свои товары, зазывая клиентов.

Конечно же, в банях также были секции и для особенно важных гостей — аристократы нередко прибывали в сопровождении свиты, иногда насчитывавшей десятки слуг. Хотя императоры построили много больших публичных комплексов, в Риме существовало немало частных бань поменьше, куда можно было попасть за небольшую плату. Иногда их делали бесплатными на периоды праздников и политических кампаний, что позволяло людям всех сословий пользоваться банями.

Мужчины и женщин ходили в бани раздельно, в разное время суток. Некоторые банные комплексы принимали исключительно женщин: врач Соран Эфесский, написавший монографию по гинекологии во II веке, рекомендовал беременным женщинам посещать бани, чтобы подготовиться к деторождению.

Рим был многолюдным и достаточно загрязненным городом, из-за чего бани, с теплой водой и ароматными маслами, были уголком спокойствия, доступным каждому… Кроме рабов, которые их обслуживали. Чистка туалетов и сливов в ваннах, а также золы в нагревательных печах, проводилась рабами. Другие состоятельные граждане могли приводить своих рабов в бани, но они входили в здание через отдельный вход.

Примечательно, что бани были популярным явлением далеко не только в Риме — они встречались в каждом городе. Археологи находили руины бань в Англии, Северной Африке, Испании и Германии. Импровизированные бани часто строили в военных лагерях, чтобы повысить комфорт солдат, и руины подобных сооружений тоже находили не один раз. К примеру, исследователи нашли и провели раскопки бани на Вале Адриана: стене, призванной защитить северную границу империи на территории нынешней Британии.