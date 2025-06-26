В Госдуме объяснили, чем грозит ограничение RuStore на iPhone

Пользователи iPhone в России получат возможность загружать приложения не только из App Store, но и через RuStore — отечественный магазин мобильного софта. Это позволит устанавливать банковские приложения, мессенджеры, игры и другие сервисы российских разработчиков. Об этом сообщают «Известия».

Принятый Госдумой на этой неделе закон об обязательной установке единого магазина приложений RuStore на смартфонах также запрещает блокировку платежей, ограничение функциональности или обновлений таких приложений.

Как пояснил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, если устройство будет препятствовать работе RuStore, это будет расцениваться как недостаток товара, что дает пользователю право на ремонт, замену или возврат.

По итогам 2024 года RuStore был установлен на 80 млн устройств и уже превзошел App Store по числу пользователей в России.

Во вторник Государственная дума приняла в окончательном чтении закон, запрещающий производителям смартфонов и планшетов, включая Apple, ограничивать установку и использование российского магазина приложений RuStore на устройствах, продаваемых в России. Новые требования вступят в силу с 1 сентября 2025 года.