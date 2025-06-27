Обнаружены грибы, живущие в условиях высокой радиации

Специалисты Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне совершили неожиданное открытие — они обнаружили грибы, способные выживать внутри ядерного реактора.

Уровень радиации там достигает 160 Грей в сутки, что считается смертельным для любой жизни. Однако семь видов таких устойчивых грибов были найдены в активной зоне реактора.

"Мы даже не ожидали найти там что-то живое. Думали, что в таких условиях просто невозможно существовать. Но получилось! Оказалось, жизнь все-таки есть рядом с активной зоной реактора", — поделилась своими мыслями Елена Кравченко, кандидат биологических наук, начальник сектора молекулярной генетики клетки лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова ОИЯИ.

Ученые пытаются расшифровать геном этих организмов, чтобы понять, какие механизмы позволяют им выживать при таких высоких дозах радиации. Это открытие может иметь практическое применение в космической отрасли, медицине и очистке территорий после радиационных аварий.