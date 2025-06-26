В Восточной Африке появится новый океан

Международная исследовательская группа выяснила, что подъем мантии Земли способствует формированию нового океанского бассейна в регионе Афар в Восточной Африке. Доказательства они изложили в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Зона Афар Рифт является одной из немногих на земле, в которой сходятся три тектонические плиты — Африканская, Аравийская и Сомалийская. Это область с высокой тектонической активностью, где происходят растяжение земной коры, извержения вулканов и формирование новых океанических базальтов.

Исследовательская группа из 10 университетов во главе с геофизиком Университета Суонси Эммой Уоттс отправилась в Эфиопию, где ученые взяли более 130 образцов горных пород как из региона Афар, так и из главного эфиопского разлома. Полученные данные они совместили с уже имеющимися данными и компьютерным моделированием для изучения динамики коры и мантии в этом районе. Как и предполагалось, мантия в этой зоне неоднородна и не статична. По словам Уоттс, она «пульсирует» и направляет в расположенные выше плиты различные химические сигнатуры.

Профессор Университета Саутгемптона и соавтор исследования сравнил этот процесс с сердцебиением. Импульсы ведут себя по-разному. В более узких трещинах, вроде Красного моря, импульсы распространяются более интенсивно и регулярно, как кровь в узкой артерии.

При этом эксперты пока не могут сказать, когда тектонические процессы приведут к образованию нового океана в этом регионе. Сейчас плиты двигаются со скоростью всего от 5 до 16 мм в год. Таким образом, этот процесс может занять миллионы лет.