В России рекордно подешевел iPhone 16 Plus

Стоимость iPhone 16 Plus в России снизилась до 65 тыс. руб., хотя весной за него просили не меньше 80 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Осенью отечественные продавцы предлагали iPhone 16 Plus по цене от 134 тыс. руб. Зимой смартфон подешевел до 90 тыс. руб., а в апреле за эту модель просили от 80 тыс. руб. В июне 2025 года базовый флагман Apple предлагается уже от 65 тыс. руб.

iPhone 16 Plus — это мощный, крупный и автономный смартфон в базовой линейке Apple, оснащенный 6,7-дюймовым Super Retina XDR OLED-дисплеем с частотой 60 Гц и аккумулятором емкостью 4674 мАч. Такое «железо» вкупе с энергоэффективным чипом Apple A18 позволяет гаджету работать без подзарядки в среднем 1,5 дня.

Среди прочих особенностей iPhone 16 Plus отмечается обновленный дизайн задней панели и блока камер, состоящего из двух датчиков на 48 и 12 Мп. Также в смартфоне появилась кнопка действия и сенсорная Camera Control для управления и быстрого запуска камеры.

В качестве альтернатив этой модели из мира Android называют новый Realme GT 7, сверхтонкий Samsung Galaxy S25 Edge и бюджетный Huawei nova Y73.