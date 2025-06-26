Часы Huawei Watch Ultimate смогут отправлять экстренные SMS по спутнику

Часы Huawei Watch Ultimate получили функцию отправки экстренных SMS по спутнику
Huawei выпустила крупное обновление для умных часов Watch Ultimate, добавив функцию быстрой отправки спутниковых сообщений через систему Beidou. Ранее модель уже поддерживала обычную спутниковую связь.
Кроме того, обновление добавило защиту от случайных нажатий в режиме гольфа и при дайвинге. Также улучшены визуальные эффекты, работа офлайн-карт и стабильность системы. Среди других новшеств — жест двойного нажатия для быстрого запуска платёжного приложения и возможность загрузки новых полей для гольфа.
Обновление имеет номер HarmonyOS 5.0.0.30 и доступно для моделей на предыдущих версиях системы.