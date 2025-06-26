В Японии запретили продавать смартфоны Google Pixel

Окружной суд Токио вынес решение в пользу южнокорейской компании Pantech, запретив Google продажу всех моделей смартфонов серии Pixel 7 на территории Японии. Основанием стало нарушение патента, относящегося к технологии обработки управляющих сигналов в сетях LTE, сообщает Mobiltelefon.

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Суд признал, что Google на протяжении длительного времени уклонялась от конструктивных переговоров, отказалась предоставить ключевые данные о продажах и не проявила намерений лицензировать технологию. В итоге компания была квалифицирована как «уклоняющийся лицензиат».

Отмечается, что решение японского суда примечательно еще и тем, что запреты на основе стандартно-существенных патентов (SEP) здесь применяются крайне редко, что делает прецедент особенно значимым.

Несмотря на то что линейка Pixel 7 уже считается устаревшей, последствия судебного решения могут иметь долгосрочный характер. Pantech уже направила дополнительные иски, добиваясь запрета на более новые модели — Pixel 8 и Pixel 9. В случае удовлетворения этих требований под угрозой окажется и потенциальный запуск Pixel 10 в Японии — одном из ключевых рынков сбыта Google в Азии.