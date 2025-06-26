Представлен «мини-вентилятор» для умных очков

Американская xMEMS представила новое охлаждающее решение для носимой электроники — миниатюрный чип-вентилятор µCooling, предназначенный для умных очков.

© Ferra.ru

С ростом мощности умных очков, таких как устройства с ИИ, увеличивается и их нагрев. Обычные кулеры использовать нельзя — они шумные, большие и неудобны. µCooling от xMEMS — это крошечный чип (размером всего 9×7 мм), который работает без шума, не вибрирует и не требует движущихся частей.

© xMEMS

Технология помогает конечному устройству работать на 60−70% мощнее, оставаясь до 40% холоднее. При этом уменьшается нагрев поверхностей, соприкасающихся с кожей, что делает ношение очков комфортным и безопасным.

Первые образцы уже доступны производителям. Массовый выпуск ожидается в начале 2026 года.