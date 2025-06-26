Смартфон Трампа получил упрощенные характеристики и новый слоган

Компания Trump Mobile изменила маркетинговое позиционирование своего смартфона T1, отказавшись от акцента на американское производство. С официального сайта бренда были удалены все упоминания о том, что смартфон производится в США, включая баннер с маркировкой «Made in USA», сообщает The Verge.

© Trump Mobile

Теперь Trump Mobile T1 продвигается как продукт, «разработанный с учетом американских ценностей» и «созданный американскими руками». Также в описании устройства появились менее конкретные формулировки вроде «дизайн с американской гордостью», однако точные сведения о месте сборки или происхождении компонентов отсутствуют.

Кроме того, изменились характеристики смартфона. Если ранее сообщалось о 6,78-дюймовом AMOLED-дисплее и 12 ГБ оперативной памяти, то теперь указана диагональ дисплея, которая стала меньше (6,25 дюйма), без упоминания объема ОЗУ.

Сдвинулись и сроки поставок. Если ранее релиз устройства ожидался в сентябре 2025 года, теперь на сайте значится лишь неопределенное «позже в этом году».

Официальных комментариев от Trump Organization по поводу изменений не поступало. Аналитики не исключают, что компания могла сменить производственного партнера.