Неудача на скорости 150 км/ч: что погубило японский лунный модуль

Посадка японского лунного модуля Hakuto-R, который также называют Resilience, завершилась неудачно. 6 июня 2025 года компания iSpace во второй раз потерпела неудачу при попытке посадки на Луну.

Напомним: 15 января 2025 года с площадки Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал ракета-носитель Falcon 9 вывела в космос два лунных зонда - Blue Ghost от американской компании Firefly Aerospace и Resilience, созданный японской фирмой iSpace. Несмотря на одновременный старт, аппараты выбрали разные траектории полета. Blue Ghost достиг Луны за 45 дней и успешно совершил посадку, став первым частным зондом, сделавшим это без происшествий.

Resilience же отправился по более длинному маршруту с гравитационным маневром у Луны. Для iSpace это уже вторая лунная миссия: в марте 2023 года их посадочный модуль Hakuto-R вышел на орбиту спутника, однако разбился при посадке спустя месяц. В компании заявили, что устранили прежние технические недочеты и улучшили навигационную систему нового аппарата. По плану, Resilience должен был совершить мягкую посадку в Море Холода через 4-5 месяцев после запуска.

Не получилось. На борту посадочного модуля Resilience находились технические грузы компании, а также европейский луноход Tenacious, который теперь считается утраченным.

Как сообщает New-Science.ru, после почти трех недель расследования компания представила подробный технический отчет о причинах аварии. Главной неисправностью, приведшей к крушению аппарата, оказался сбой в работе лазерного дальномера (Laser Range Finder, LRF).

Посадочный модуль Resilience успешно отработал начальные этапы миссии: сошел с орбиты, выполнил торможение и скорректировал ориентацию. На финальной стадии спуска он сохранял стабильное вертикальное положение, и первая часть посадки прошла без отклонений.

Однако на высоте примерно 3 километра лазерный дальномер начал выдавать некорректные данные, из-за чего навигационная система потеряла точные сведения о высоте. Достоверные показания восстановились лишь на дистанции около 1 километра от поверхности. К этому моменту модуль уже набрал вертикальную скорость 66 м/с, и экстренное торможение не смогло обеспечить безопасное прилунение.

Связь с зондом прервалась на высоте 192 метров при скорости снижения 42 м/с (более 150 км/ч).

Через несколько дней NASA подтвердила крушение, опубликовав снимки Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), на которых виден новый кратер диаметром около 16 метров в 282 метрах к юго-востоку от запланированного места посадки. Причина аварии: аппаратная, а не программная ошибка.

Сообщается, что компания уже объявила о планах по устранению выявленных проблем, включая создание внешней рабочей группы с участием экспертов JAXA и NASA. В будущих миссиях будут использованы дополнительные датчики для контроля спуска, включая лидар и камеру визуальной навигации.