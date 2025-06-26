В WhatsApp появилась ИИ-функция пересказа непрочитанных сообщений

В мессенджере WhatsApp заработала ИИ-функция Message Summaries, предназначенная для краткого пересказа непрочитанных сообщений в чатах. Об этом говорится в блоге компании.

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Инструмент позволяет пользователям с помощью ИИ ознакомиться с короткой сводкой, не просматривая каждое отдельное сообщение. Нововведение использует ИИ-модель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) AI и Private Processing, которое обеспечивает локальную генерацию сводки без передачи данных третьим сторонам, включая саму Meta и WhatsApp. Также отмечается, что собеседники в чате тоже не имеют доступа к этим сводкам.

Функция не работает по умолчанию и настраивается через раздел Advanced chat privacy, где пользователи могут выбрать, в каких чатах разрешено использование ИИ-инструментов.

На данный момент функция Message Summaries доступна англоязычным пользователям в США, но в компании анонсировали расширение географии и языковой поддержки в течение года. В России эта функция с большой вероятностью не заработает в связи с тем, что нейросеть Meta AI не работает на территории РФ.