В калининградском янтаре нашли таракана возрастом 40 млн лет

Необычный инклюз обнаружили янтарщики Калининградской области: в цельном куске янтаря застыл ископаемый таракан, возраст которого может составлять 35-40 миллионов лет.

© Пресс-служба Калининградского янтарного комбината

О необычной находке рассказали на Калининградском янтарном комбинате. Камень медового цвета обнаружили во время ручной сортировки. Его вес составляет всего семь граммов, а размер - 4,1 на 2,1 сантиметра.

Древнее насекомое застыло в окаменевшей смоле, которая десятки миллионов лет назад стекала по стволу реликтового дерева. Уникальность находки заключается в том, что ископаемого таракана можно рассмотреть во всех подробностях: янтарь сохранил тонкую сетку крыльев, голову и лапки.

"Насекомому может быть не меньше 35-40 миллионов лет. Это крупнейший представитель тараканообразных, обнаруженных нами за последние пять лет. Похожие виды можно встретить сейчас в тропических регионах", - рассказала специалист-геммолог янтарного комбината Анна Дугина.

Инклюз с древним тараканом выставят на аукцион уникального янтаря, который пройдет 2 августа на ВДНХ в Москве.