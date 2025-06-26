Найденные в Якутии щенки возрастом 14 тысяч лет оказались волчатами

Ученые из Йоркского университета в Великобритании выяснили, что 14000-летние щенки, найденные в Якутии, не домашние собаки, а волки. Об этом пишет New York Post.

Мумии животных обнаружили в 2011 и 2015 году. Изначально предполагалось, что туши принадлежат собакам, которых люди одомашнили около 15 тысяч лет назад.

В новом исследовании ученые проанализировали генетические данные содержимого кишечника, а также химические сигнатуры в костях, зубах и мягких тканях. Оказалось, что щенки — двухмесячные сестры-волчата, и они не контактировали с людьми.

«Многие будут разочарованы тем, что эти животные — волки, а не одомашненные собаки, но они помогли нам приблизиться к пониманию окружающей среды того времени, как эти животные жили и насколько они похожи на современных волков», — заявила ведущий автор исследования Энн Катрин Виборг Рунге.

Причина смерти волчат пока неизвестна. На их теле нет ран, из-за чего ученые предполагают, что они могли оказаться запертыми в логове при оползне.