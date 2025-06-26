Представлен новый стандарт HDMI

Ассоциация HDMI Forum представила спецификации нового стандарта HDMI 2.2. На это обратило внимание издание The Verge.

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Специалисты HDMI Forum, которые занимаются составлением спецификаций, раскрыли характеристики нового стандарта передачи мультимедиа данных по проводу. HDMI 2.2 имеет увеличенную пропускную способность — с 48 до 96 гигабит в секунду.

Также они напомнили, что стандарт HDMI 2.1 поддерживает максимальное разрешение до 10К. HDMI 2.2, в свою очередь, может поддерживать рекордное разрешение 16К при частоте 60 герц. Также можно будет передавать картинку в разрешении 10К с частотой 120 герц, 8К — с частотой 240 герц, 4К — с частотой 480 герц.

Поддерживающие спецификацию кабели получат торговое название Ultra96. По мнению специалистов, это будет прозрачно указывать на то, что провод имеет пропускную способность до 96 гигабит в секунду. Актуальные кабели HDMI имеют названия Standard, High Speed, Premium High Speed и Ultra High Speed, что может запутать потребителя.

По оценкам журналистов The Verge, на рынке редко встречается даже контент в разрешении 8К, не говоря уж о 16К.

«Стандарт 2.2 должен помочь обеспечить спецификацию HDMI на долгие годы вперед», — заключили авторы.

В апреле Китайский Альянс по сотрудничеству в области видеоиндустрии 8K UHD предложил новый стандарт GPMI для замены распространенного HDMI. GPMI имеет два типа кабельных разъемов и отличается повышенной пропускной способностью.