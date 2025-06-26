В ядерной войне погибнет до 5 млрд человек. К такому выводу пришли ученые, смоделировав глобальное столкновение на планете с применением ядерного оружия.

Сообщается, что непосредственно от взрывов погибнут примерно 360 миллионов человек. А остальные умрут от голода из-за выброса в атмосферу более 165 млн тонн сажи, что вызовет ядерную зиму.

Земледелие и шансы на выживание могут сохранить только жители Новой Зеландии и Австралии из-за удаленности этих стран от ядерных держав. Кроме этого океанические течения и ветра защитят эти государства от радиации.

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В других странах жизнь может сохраниться, но людям придется выживать под землей в условиях резкого ограничения объемов пищи.