Россияне определили ключевые требования к домашнему интернету

Россияне пользуются домашним интернетом для решения широкого спектра задач, от проверки почты и онлайн-покупок до удаленной работы и загрузки тяжелых файлов. При этом большинство ценит стабильность соединения не меньше скорости, а также подчеркивает важность надежной связи для всех устройств в доме, говорится в исследовании «Дом.ру», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Согласно опросу, три четверти респондентов (77%) выходят в интернет для общения в мессенджерах и социальных сетях, покупок на маркетплейсах, поиска информации и проверки электронной почты. Более половины (58%) смотрят фильмы, ролики и другой видеоконтент. Почти треть (31%) играет в онлайн-игры и скачивает игровые файлы, а 27% использует сеть для удаленной работы, загрузки тяжелых файлов и участия в видеоконференциях.

Кроме того, более половины респондентов (56%) назвали приемлемой скорость от 100 до 500 Мбит/с, а почти 18% считают необходимой скорость от 500 Мбит/с до 1 Гбит/с. Таким образом, почти три четверти (74%) опрошенных предпочитают высокоскоростные тарифы.

Однако только скорости недостаточно. Так, большинство опрошенных (71%) назвали не менее важным стабильное соединение на всех устройствах, 61% опрошенных указал важным скорость и пропускную способность, а 40% — одновременную работу множества устройств в сети.

Среди прочих важных параметров были отмечены возможность подключать большое число устройств без снижения качества соединения, работа домашнего Wi-Fi на территории всей квартиры или дома и быстрое решение проблемы провайдером.