Samsung выпустила новую серию умных мониторов

Samsung выпустила обновлённую линейку умных мониторов, в которую вошли модели M9, M8 и M7.

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Все они оснащены 32-дюймовыми 4K-экранами и работают без подключения к ПК, благодаря встроенной операционной системе Tizen OS.

M9 — первый в линейке монитор с OLED-дисплеем. Он поддерживает частоту 165 Гц, отклик 0,03 мс, технологию защиты от выгорания экрана и улучшенную цветопередачу. Есть встроенная камера, микрофон и искусственный интеллект для улучшения изображения и звука. Подключение включает HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C (90 Вт), Wi-Fi и Bluetooth. Цена — около $ 1599.

— первый в линейке монитор с OLED-дисплеем. Он поддерживает частоту 165 Гц, отклик 0,03 мс, технологию защиты от выгорания экрана и улучшенную цветопередачу. Есть встроенная камера, микрофон и искусственный интеллект для улучшения изображения и звука. Подключение включает HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C (90 Вт), Wi-Fi и Bluetooth. Цена — около $ 1599. M8 — модель с VA-панелью, HDR10+ и яркостью 400 нит. Монитор оснащён поворотной подставкой, встроенной камерой, микрофоном и умными функциями. Стоимость — около $ 699.

— модель с VA-панелью, HDR10+ и яркостью 400 нит. Монитор оснащён поворотной подставкой, встроенной камерой, микрофоном и умными функциями. Стоимость — около $ 699. M7 доступен в размерах 32 и 43 дюйма. Оба имеют 4K-разрешение, поддержку HDR10 и встроенные динамики. Вариант на 43 дюйма — с мощными 20-ваттными колонками. Цена — от $ 399 до $ 499.

Все модели сертифицированы для Windows 11 и получат до 7 лет обновлений Tizen OS.