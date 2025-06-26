«Загадочный бегун»: открыт новый вид динозавра

Новый вид динозавра размером с лабрадора обнаружили ученые. Специалисты назвали его Enigmacursor, что переводится как «загадочный бегун». Он станет первым динозавром, выставленным в Музее естественной истории Лондона, начиная с 2014 года.

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Уточняется, что этот вид динозавров жил около 150 миллионов лет назад на территории, где сейчас находятся Соединенные Штаты. При росте 64 сантиметра и длине 180 сантиметров он похож на собаку, но с гораздо большими ногами и хвостом.

— У него была относительно маленькая голова, поэтому, вероятно, он был не самым умным, — рассказала профессор Сюзанна Мейдмент, ее цитирует BBC.

Ранее ученым удалось открыть еще один новый вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, который проживал на Земле 86 миллионов лед назад. Изначально останки динозавра нашли в 70-х годах прошлого века в монгольской пустыне Гоби.

Уникальное кладбище динозавров, которое находится в черте города Благовещенска, необходимо добавить в реестр объектов научно-популярного туризма и сделать открытым для посещения.