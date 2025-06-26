Samsung передумала выпускать тонкие смартфоны

Корпорация Samsung передумала заниматься тонкими смартфонами. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

По информации источников, IT-гигант настроен отказаться от планов и дальше выпускать смартфоны с тонким корпусом. Это связано с невысокими продажами модели Galaxy S25 Edge, который был представлен в середине мая. Аппарат получил рекордно тонкий корпус 5,8 миллиметра и вес 163 грамма.

Инсайдеры рассказали, что продажи Samsung Galaxy S25 Edge упали в июне. По словам специалистов The Elec, это ненормальная ситуация для нового продукта — обычно после выпуска смартфона его продажи растут или держатся на определенном уровне как минимум три месяца. Судя по всему, потребители Samsung не хотят приобретать Galaxy S25 Edge.

Журналисты попытались назвать причины провала девайса. По их мнению, частично низкие продажи связаны с тем, что тонкий аппарат получил батарею пониженной емкости, компромиссный процессор и всего две камеры. Выход гаджета также называют маркетинговым провалом: Samsung «передержала» телефон, анонсировав его в феврале и представив лишь через полгода.

В мае специалисты профильного издания SamMobile назвали аккумулятор Samsung Galaxy S25 Edge самым слабым местом смартфона. Аппарат получил батарею емкостью всего 3900 миллиампер-часов.