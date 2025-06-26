Обнаружена первая в мире пещерная оса

Исследователи из Университета Аделаиды (Австралия) вместе со спелеологами провели исследования крупной пещеры под равниной Налларбор. Они углубились на 1,5 километра и обнаружили большое количество беспозвоночных, адаптировавшихся к жизни под землей.

Среди найденных видов оказались пауки, тараканы, многоножки и, что привлекло особое внимание ученых, осы. Насекомые оказались в пещере не случайно. Их организм приспособился к полной темноте они были лишены функциональных глаз, обладали чрезвычайно длинными конечностями и усиками и редуцированными крыльями. Это первый в мире известный пример такой эволюции.

Ученые отметили, что все беспозвоночные в пещере были мертвы. Но они чрезвычайно хорошо сохранились в сухой пещерной среде. Многие представляли собой неизвестные науке виды. Некоторые, возможно, уже полностью вымерли.

Возраст образцов пока не установлен не исключено, что им сотни или даже тысячи лет. Ученые намерены провести анализы. Также они установят, почему в пещере нашли только мертвые образцы и ни одного живого, сообщает Университет Аделаиды.

Ранее стало известно, что у берегов Индонезии дайверы встретили «живое ископаемое. Это целакант. Долгое время считалось, что эти дыбы вымерли вместе с динозаврами. Но в ХХ веке ученые обнаружили живых целакантов. Они являются одними из последних оставшихся лопастеперых рыб.