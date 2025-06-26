У Херсонеса нашли погребальное ложе из слоновой кости

Ученые восстановили из мелких фрагментов загадочный предмет, найденный на некрополе древнего города Херсонес Таврический (на территории современного Севастополя). Выяснилось, что это погребальное ложе из слоновой кости, какие 2 тыс. лет использовались для похорон римской элиты, но пока не встречались в этом регионе, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

Сейчас ученые анализируют находки, сделанные в 2021-2023 годах на территории южного пригорода Херсонеса. В ходе раскопок были обнаружены участки некрополя разных веков, связанные с религиозными культами места, гончарные мастерские, цистерны и другие объекты. При этом сделано более 6,5 млн находок. Раскопки стали самыми масштабными за всю историю российской археологии, и обработка собранных данных займет еще несколько лет, а значит, на протяжении этого времени будут делаться новые открытия.

"В первые века нашей эры, когда Херсонес находился под властью Римской империи, погребение через сожжение, то есть кремацию, приобрело здесь популярность под влиянием римских традиций. На некрополе были даже оборудованы специальные площадки. И на одной из них было обнаружено более 350 фрагментов костяных пластинок. После тщательного изучения мы пришли к выводу, что это фрагменты богато украшенного lectus funebris - погребального ложа", - рассказал Вахонеев.

Он пояснил, что многие фрагменты были обуглены, некоторые - разломлены, вероятно, в результате обрушения конструкции, частями которой они были. Между тем, видно, что кость была обработана в эстетических целях, на некоторых элементах были видны зубчики, насечки, декоративные пояски и другие орнаменты.

Более того, несколько крупных фрагментов сложились в изображение сидящего мифического существа с человеческой головой и туловищем сфинкса, с выразительными когтистыми лапами и приподнятыми крыльями. Также удалось установить материал - слоновая кость.

"Такой образ можно интерпретировать как синкретическую фигуру сфинкса восточного типа, обладающего охранительной функцией. По стилистике и технике исполнения накладки могут быть отнесены к изделиям парфянской резьбы (Парфянское царство существовало на рубеже эр на территории между Каспийским морем и Персидским заливом - прим. ТАСС). Вероятно, это изделие импортировали для представителя элиты как клинию - специальную мебель, на которой возлежали на пирах, а затем использовали при погребении, что было распространенной практикой для того времени", - отметил археолог.

Значение находки

Помимо фрагментов ложа из слоновой кости, археологи нашли на другой кремационной площадке металлическую ножку - видимо, от подобного предмета. А еще на нескольких - гвозди, которые могли использоваться в подобных изделиях.

"Наличие такого роскошного предмета, как украшенное слоновой костью погребальное ложе, на некрополе переферийного Херсонеса крайне показательно и требует дополнительного осмысления. Пока же интересно отметить, что подобные действия вполне соответствуют римским погребальным представлениям в целом", - добавил Вахонеев.

Он пояснил, что наличие погребальной мебели - очень интересный аспект в римской практике кремации.

"Погребальное ложе выполняло двойную функцию. С одной стороны, практическую - на нем удобнее транспортировать покойного, а церемония становится более презентабельной. С другой - символическую, так как вместе с покойным сгорает последнее ложе, на котором он возлежит в этом мире. А кроме того, есть гипотеза, что римляне считали: клиния понадобится для пиров в загробной жизни", - уточнил собеседник агентства.

При этом уделять внимание теме погребальных лож стали относительно недавно: ведь дерево и другие материалы, из которых делали мебель в то время, уничтожались огнем, и их следы обнаружили далеко не сразу. Сейчас известны такие прецеденты во многих провинциях Римской империи от Британии до Северной Африки - однако еще ни разу остатки lectus funebris не идентифицировали в Херсонесе.

"Также стоит отметить, что именно такие ложа с украшением из слоновой кости, как здесь, хорошо известны на памятниках южной Франции, а также центральной и северной Италии, то есть в самом сердце империи. И хоронили на них не просто богатых людей, а очень значимых и влиятельных сановников. А значит и здесь покойный, очевидно, был далеко не простым человеком", - рассказал Вахонеев.

Он добавил, что исследование проводилось в рамках гранта Российского научного фонда по проекту "Особенности погребальной практики элитной части общества Херсонеса Таврического в римское время".