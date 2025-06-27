Необычные пульсации зафиксированы под Африканским континентом

Международная команда ученых смоделировала структуру земной коры и мантии на основе 130 образцов вулканических пород в долине Афар, Эфиопия. Оказалось, что под Афаром мантия Земли не статична — она выбрасывает порции расплавленной породы импульсами, как бьющееся сердце. Эта пульсация растягивает континент и запускает процесс разделения Африки на части. В будущем новые данные позволят уточнить прогнозы сейсмической активности и распада существующих континентов. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.В эфиопской долине Афар сходятся сразу три тектонических разлома, или рифта: Эфиопский рифт, разлом Красного моря и разлом Аденского залива. Ученые уже долгое время подозревают, что под Афаром находится мантийный плюм — поток горячей мантии, поднимающейся из глубины Земли и расширяющий ее кору. Однако до сих пор было неизвестно, как устроен плюм и как он ведет себя под тектоническими плитами.Международная команда ученых решила это выяснить. Они собрали более 130 образцов вулканических пород по всей долине Афар и вдоль Эфиопского рифта и смоделировали структуру земной коры и мантии, а также содержащиеся в ней расплавы.Оказалось, что мантия под Афаром не статична, как считалось ранее. Она выбрасывает порции расплавленной породы и пульсирует подобно бьющемуся сердцу. Эти импульсы оставляют в земной коре химические «следы». Каждое движение мантии растягивает и истончает тектонические плиты, постепенно разделяя Африку на части и формируя новый океан.«Химические полосы говорят о том, что шлейф пульсирует, как сердцебиение. Эти импульсы, по-видимому, ведут себя по-разному в зависимости от толщины плиты и от того, насколько быстро она раздвигается. В быстро распространяющихся рифтах, например в Красном море, импульсы распространяются более эффективно и регулярно, как пульс по узкой артерии», — рассказал Том Джернон, соавтор исследования из Университета Саутгемптона, Великобритания.Кроме того, мантия реагирует на самостоятельное движение тектонических плит. Если в одном месте плита становится тоньше, поток мантии направляется туда и сосредотачивает вулканическую активность в одном месте. Это объясняет, почему вулканы и землетрясения чаще всего случаются в конкретных точках рифтов. В будущем новые данные позволят точнее прогнозировать и интерпретировать сейсмическую активность Земли и процесс распада континентов.