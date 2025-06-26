Глава Bosch раскритиковал Европу за «убийственное» регулирование ИИ

Генеральный директор Bosch Штефан Хартунг в интервью Reuters заявил, что Европа рискует довести ситуацию в сфере «умных» технологий до стагнации из-за чрезмерного, «убийственного» контролирования ИИ.

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По мнению Хартунга, бюрократия и строгие требования делают Европу менее привлекательной для инвестиций в ИИ. Он рекомендует ограничить регулирование только самыми важными аспектами.

Хартунг отметил, что Bosch планирует инвестировать 2,5 млрд евро в ИИ к концу 2027 года. Вендор работает над решениями для автономного вождения, промышленных систем и различных приложений.

Reuters отмечает, что необходимость для Евросоюза не отставать в развитии ИИ возросла после объявления Трампа об инвестициях в $500 млрд и планов ЕС на 200 млрд евро.