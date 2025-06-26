Обнаружена уникальная библиотека римской эпохи

Археологи обнаружили значительную часть редкой библиотеки римской эпохи в древнем городе Стратоникея, расположенном в провинции Мугла. Этот город включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Стратоникея известна как «Город гладиаторов» и один из крупнейших в мире городов мрамора. Она является объектом постоянных археологических раскопок с 1977 года. Сегодня работы ведутся круглый год под руководством профессора Билала Сегюта из Университета Памуккале.

Библиотека была изначально построена в эллинистический период и позже переделана в римскую эпоху. Мозаики, добавленные в IV веке нашей эры, указывают на сохраняющуюся важность здания в поздней античности. Согласно надписям, найденным на месте, библиотека была построена мастером-ремесленником из Эфеса.