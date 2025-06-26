В Стратоникее обнаружена уникальная библиотека римской эпохи
Археологи обнаружили значительную часть редкой библиотеки римской эпохи в древнем городе Стратоникея, расположенном в провинции Мугла. Этот город включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Стратоникея известна как «Город гладиаторов» и один из крупнейших в мире городов мрамора. Она является объектом постоянных археологических раскопок с 1977 года. Сегодня работы ведутся круглый год под руководством профессора Билала Сегюта из Университета Памуккале.
Библиотека была изначально построена в эллинистический период и позже переделана в римскую эпоху. Мозаики, добавленные в IV веке нашей эры, указывают на сохраняющуюся важность здания в поздней античности. Согласно надписям, найденным на месте, библиотека была построена мастером-ремесленником из Эфеса.
«Мы раскапываем это сооружение уже пять лет, — сказал профессор Сегют. — Мы обнаружили ключевые секции, включая главный вход, южный портик, центральный двор, читальный зал и смежные комнаты. Эти находки указывают на библиотеку значительного масштаба и значимости».