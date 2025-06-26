Стало известно, какое насекомое кусает больнее всего

Укус южноамериканского муравья назвали самым болезненным в мире. Боль от укуса насекомых оценивается по шкале Шмидта от одного до четырех баллов.

Укус южноамериканского муравья-пули оценен в четыре балла из четырех. По данным энтомолога — доктора Джастина О. Шмидта, при укусе этого насекомого человек ощущает резкую и очень сильную боль. Она может быть сопоставима с хождением по раскаленным углям, сообщает издание Ferra.ru.

Ранее стало известно, что бабочки способны ориентироваться по звездам. Команда шведских ученых исследовала поведение бабочек вида agrotis infusa в период сезонных миграций и установила, что насекомые обладают способностью определять направление полета по звездам. Исследование проводилось в Австралии. Ученые применили специальный симулятор полета, чтобы в лабораторных условиях проверить свою гипотезу.