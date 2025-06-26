Россияне рассказали, что им не нравится в своих смартфонах

Чаще всего россияне недовольны быстрой разрядкой аккумулятора и недостаточным объемом памяти в своих смартфонах. Об этом говорится в исследовании производителя eSIM, компании Unisimka, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно опросу, основные претензии пользователей смартфонов в России связаны с ограниченным временем автономной работы (22%) и недостаточным объемом памяти (18%) их гаджетов. Помимо технических ограничений, россияне также выражают обеспокоенность проблемами киберугроз, включая фишинг и вирусы (9%). Также около 5% респондентов отдельно отметили вопросы конфиденциальности личных данных и отсутствие встроенной eSIM.

«Отсутствие eSIM в современных смартфонах является серьезным ограничением для пользователей, поскольку этот формат не только упрощает процесс переключения между номерами, но и предоставляет ряд других возможностей, включая экономию на мобильной связи за границей. В условиях участившихся мошеннических действий вопрос конфиденциальности и защиты личных данных становится особенно актуальным. Перед подключением eSIM или модуля для использования этой технологии убедитесь в безопасности хранения личных данных. Это важно в случае кражи или потери смартфона», — основательница проекта Unisimka Анна Кашницкая.

Исследование также показало, что 24% россиян предпочитают обновлять устройства на новые, чтобы избежать проблем с памятью или батареей. Еще 20% ищут решения самостоятельно через интернет, 16% обращаются в сервисные центры, а 12% — за советом к знакомым. При этом почти половина опрошенных (48%) не предпринимают никаких действий даже при наличии проблем.

Кроме того, опрос показал, что пользователи iPhone в целом реже сталкиваются с указанными трудностями и демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности, тогда как владельцы Android-смартфонов чаще склонны к смене устройств.