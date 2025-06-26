Ученые начали работу над созданием квантового интернета

Исследователи из Дании и Германии начали работу над проектом EQUAL, который может стать основой для создания квантового интернета. Главная цель проекта — разработать новые источники квантового света на основе редкоземельного металла эрбия.

Проект стартовал в мае 2025 года и рассчитан на пять лет. Инновационный фонд Дании выделил на исследования около 5,3 миллиона евро. В проекте участвует Центр Гельмгольца Дрезден-Россендорф.

Профессор Серен Стовбе из Технического университета Дании отметил, что одна из самых трудных целей — это объединение квантовых источников света с квантовой памятью. Это еще несколько лет назад считалось фантастикой. Однако у команды есть четкое видение решения этой задачи.

Если проект будет успешным, это может привести к созданию абсолютно защищенных каналов связи и откроет путь к разработке квантовых компьютеров.