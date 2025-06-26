Чем грозит уменьшение числа падальщиков на Земле

Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что на Земле вымирают больше трети падальщиков. О том, чем это может грозить планете, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

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Экосистема планеты сформирована миллионами лет эволюции, а потому в ней абсолютно все сбалансированно. Если есть организмы, выделяющие кислород, значит, есть существа, которые его потребляют. Если существуют процессы, поднимающие воду в атмосферу, значит, есть явления, благодаря которым эта вода возвращается в почву. И если любой жизненный путь заканчивается смертью, значит, кто-то должен переработать разлагающиеся ткани, чтобы вернуть ценные вещества в биоценоз.

Для переработки мертвых тел на Земле существуют падальщики (или некрофаги), причем они есть едва ли не в каждом классе живых существ – среди бактерий, насекомых, рыб, птиц, млекопитающих… Органическая материя – ресурс слишком ценный, чтобы позволять ему разлагаться просто так, а потом заново его синтезировать с помощью сложных биохимических процессов. Лучше, если все сразу утилизировать. Например, черви пойдут на корм насекомоядным птицам, на которых смогут охотиться хищники, и так далее. Таким образом, в природе существует замкнутая система круговорота органики, и разрыв такой цепочки может привести к печальным последствиям.

Исследователи из Стэнфордского университета проанализировали данные о 1 376 видах позвоночных некрофагов и обнаружили, что 36% из них сейчас находятся под угрозой исчезновения или сокращаются в численности. В выборку вошли наземные, пресноводные и морские животные из более чем 200 семейств. При этом сокращение численности непропорционально. Падальщики бывают разными. Если рацион животного преимущественно состоит из останков, а все остальное в нем встречается лишь изредка, такого падальщика называют "облигатным". Если же зверь, например, является хищником, но при этом иногда не гнушается падалью, то к определению добавляют другое прилагательное – "факультативный". (Между прочим, факультативными некрофагами были и наши далекие предки. Первые приматы охотно поедали животных, погибших в лесных пожарах, а со временем даже научились эти пожары вызывать. Именно поэтому первым изобретением человека была технология поддержания огня, а сегодня мы предпочитаем есть жареное и вареное мясо). Так вот вымирание больше всего грозит истинным падальщикам, в основном крупным позвоночным.

Грифы, кондоры или тасманийские дьяволы играют важную роль в экосистемах, способствуя разложению трупов и не давая распространяться инфекциям, возбудители которых в них размножаются. Однако из-за человеческой деятельности численность многих видов животных, которые питаются падалью, в последние десятилетия резко сократилась. Это означает, что без этих эффективных "чистильщиков" в животном мире нас, вероятно, ждет рост числа зоонозных заболеваний, передающихся человеку. Мало того, без крупных облигатных падальщиков мелкие животные, такие как крысы и одичавшие собаки, процветают — и они являются более активными переносчиками зоонозных заболеваний.

Исследователи приводят пугающие факты. В Индии сокращение популяции грифов в 1990-х годах привело к резкому увеличению численности одичавших собак, что, по оценкам, привело к 39 миллионам укусов и 48 000 смертей людей от бешенства. В 2021 году исследование показало, что эфиопские пятнистые гиены утилизируют около 200 тонн отходов животноводства в год, предотвращая заражение людей сибирской язвой и туберкулезом крупного рогатого скота.

Существует предубеждение, что падальщики – крайне неприятные и пугающие животные, от которых мы должны избавиться. Но некрофаги важны не только для функционирования экосистем, но и для благополучия человека. Исследователи призывают защищать их и надеются, что общественное мнение о падальщиках сможет измениться в лучшую сторону.

Хотя…