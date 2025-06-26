РИА Новости: Самолет специального летного отряда "Россия" прилетел в Нью-Йорк

Самолет специального летного отряда (СЛО) "Россия", вылетевший из Санкт-Петербурга, приземлился в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс Flightradar24.

Согласно данным сервиса, Ил-96-300 вылетел из России в 11:32 мск. В Нью-Йорке он приземлился около 22.27 мск.

В общей сложности самолет провел в полете примерно 11 часов.

Кто находится на борту - не известно.

Специальный летный отряд "Россия" занимается перевозкой представителей высших органов власти. Предприятие подчиняется напрямую Управлению делами Президента Российской Федерации.

Отметим, что США еще в 2022 году включили специальный летный отряд "Россия" в торговый санкционный список. Российское предприятие не может приобретать ряд товаров и технологий без получения лицензии.