iPhone на iOS 26 можно будет перепрошивать без компьютера

Несмотря на репутацию надёжной платформы, iOS иногда требует восстановления программного обеспечения после сбоев, что обычно подразумевает подключение к компьютеру. В новой iOS 26 представлена утилита Recovery Assistant, позволяющая восстановить устройство без использования Mac или ПК.

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Впервые упоминание о Recovery Assistant появилось в ранней версии iOS 26, однако Apple официально рассказала о нём лишь во второй тестовой сборке. Согласно информации от разработчиков, функция позволяет восстановить работоспособность смартфона с помощью другого устройства Apple. На экране проблемного iPhone появится сообщение:

«Этот iPhone испытал трудности при запуске. Для упрощения диагностики и устранения неполадок телефон перейдёт в режим восстановления. Он проверит систему на наличие ошибок и попытается их исправить».

Затем пользователь сможет инициировать процесс восстановления с другого iPhone или iPad, на котором отобразится подробная инструкция. Судя по всему, Recovery Assistant представляет собой расширенную версию RecoveryOS, впервые представленной в iPhone 16.