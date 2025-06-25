Археологи нашли древние захоронения энеолитической эпохи на Южном Урале

В Челябинской области археологи случайно обнаружили уникальные захоронения, возрастом более пяти тысяч лет. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского государственного университета.

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На стоянке «Михеевская-2» в Карталинском районе обнаружили две могильные ямы с тремя погребениями энеолитической эпохи. За сто лет исследований это лишь девятая подобная находка на Южном Урале.

В Челябинском государственном университете пояснили, что люди того периода редко хоронили умерших в земле, а если и хоронили, то не отмечали могилы, поэтому их можно найти только случайно. В одной из ям оказались древние останки пожилого мужчины со сточенными зубами, а во второй — останки женщины с медным браслетом на руке и подростка, которые были похоронены вместе с керамическим сосудом.

Ученых особенно заинтересовал медный браслет с геометрическим орнаментом, который является редчайшим артефактом для эпохи, когда металлообработка только начинала развиваться. Также рядом были найдены свидетельства древнейшего металлургического производства на Урале — шлаки и медные слитки возрастом около пяти тысяч лет.

— Эти находки кардинально меняют наши представления об энеолите, делая его население полноправными предшественниками металлургов бронзового века, — передает информацию от университета портал 74.ru.

Раскопки до сих пор продолжаются, и ученые надеются найти новые свидетельства жизни древних уральцев.

Ученые продолжают исследования по всему миру. Так, археологи обнаружили в деревне Ком-эль-Нугус, в 40 километрах от Александрии, артефакты, которые могут приблизить ученых к разгадке тайны захоронения царицы Нефертити. По словам исследователей, изначально они изучали греческое поселение, но под эллинистическими слоями были найдены более древние строения.