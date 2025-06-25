Палеонтологи нашли в США крупнейшую в мире «танцплощадку» динозавров

Палеонтологи из США при помощи беспилотников обнаружили на хребте Динозавров в Колорадо следы, указывающие на существование здесь гигантской площадки для брачных ритуалов древних ящеров. Исследование опубликовано в научном журнале Cretaceous Research (CreatRes).

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Необычную находку сделали на участке, который 100 млн лет назад представлял собой приливную отмель. Ученые выявили многочисленные следы и царапины, характерные для так называемых «токов» — мест, где самцы динозавров устраивали показательные выступления перед самками.

«Эти следы удивительно похожи на те, что оставляют современные птицы во время брачных танцев», – отметили исследователи.

Анализ снимков показал два типа отметин — чашеобразные углубления и длинные тонкие царапины. По мнению специалистов, это свидетельствует о разных элементах брачного поведения – от демонстрационных поз до строительства импровизированных гнезд.

Сравнение с другими известными «танцплощадками» динозавров в Колорадо и канадской Альберте показало, что хребет Динозавров представляет собой крупнейшую из обнаруженных на сегодня территорий подобного рода.