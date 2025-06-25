Облако Mail научилось находить дубликаты фотографий с помощью ИИ

Сервис «Облако Mail» представил новую функцию автоматического поиска дубликатов фотографий. Теперь пользователи смогут легко находить и удалять повторяющиеся снимки, экономя место в своем хранилище.

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Система работает на основе нейросети, которая анализирует загруженные изображения и выявляет точные копии или визуально похожие фото. Все найденные дубликаты собираются в специальном разделе «Дубликаты» во вкладке «Альбомы». Алгоритм самостоятельно определяет лучший снимок в каждой серии — с оптимальным качеством, яркостью и четкостью — и помечает его звездочкой.

Как пояснил руководитель продуктового направления Почты и Облака Mail Сергей Тарасенко, новая функция призвана помочь пользователям поддерживать порядок в своих фотоальбомах. Для удобства предусмотрена возможность массового удаления лишних копий одной кнопкой. Нейросеть будет автоматически проверять новые загрузки каждые две недели, пополняя коллекцию найденных дубликатов.

Функция доступна пользователям подписки Mail Space с тарифом от 256 ГБ на мобильных устройствах.