Впервые обнаружена экзопланета при помощи телескопа «Джеймс Уэбб»

Европейские и американские планетологи впервые напрямую обнаружили экзопланету размером с Сатурн при помощи орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" во время наблюдений за протопланетным диском у молодой звезды TWA 7 в созвездии Насоса.

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Ее открытие поможет ученым раскрыть историю формирования газовых гигантов, сообщила пресс-служба Национального центра научных исследований Франции (CNRS).

"Данная экзопланета, получившая имя TWA 7b, примерно в десять раз меньше по размерам, чем другие миры, которые удавалось напрямую сфотографировать ученым. Данный успех стал очередным шагом на пути к получению снимков самых небольших планет Млечного Пути, больше похожих на Землю, чем на газовые гиганты Солнечной системы", - говорится в сообщении.

Данные фотографии были получены группой американских и европейских планетологов под руководством научного сотрудника CNRS Анны-Марии Лагранж при изучении звездной системы TWA 7, расположенной в созвездии Насоса в одном из близлежащих скоплений газа и пыли, где активно формируются новые звезды. По текущим оценкам астрономов, звезда TWA 7 возникла примерно 6,4 млн лет назад, мгновения по космическим меркам, и при этом она удалена от Земли всего на 110 световых лет.

Данное светило привлекло внимание ученых тем, что его окружает протопланетный диск, распавшийся на три отдельных дискообразных структуры, чье существование указывает на возможное наличие формирующихся планет рядом с TWA 7. Первые попытки обнаружить их при помощи наземного телескопа VLT и ряда других обсерваторий закончились неудачно, что побудило планетологов изучить данную звездную систему при помощи "Джеймса Уэбба".

Полученные при помощи его коронографов и инфракрасных камер фотографии указали на наличие в окрестностях звезды TWA 7 достаточно крупного газового гиганта. Эта планета втрое уступает Юпитеру по массе и при этом она находится примерно на том же расстоянии от светила, как Плутон удален от Солнца (52 астрономических единицы, средних расстояний между Землей и Солнцем). Благодаря этому внешние оболочки данного мира прогреты до относительно низких температур, не превышающих 46 градусов Цельсия.

Последнее, как отмечают ученые, делает эту планету особенно интересной для изучения, так как на настоящий момент времени человечеству известно крайне небольшое число экзопланет-газовых гигантов, удаленных на большое расстояние от светил и при этом сформировавшихся относительно недавно.

Последующие наблюдения и изучение состава атмосферы TWA 7b помогут ученым понять, насколько эта планета похожа на газовые гиганты Солнечной системы, что поможет проверить теории, описывающие их формирование.