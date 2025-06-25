Huawei рассказала о своих главных новшествах за прошедший год

На конференции HDC 2025 компания Huawei подвела итоги года, сделав акцент на развитии носимых технологий и расширении своей цифровой экосистемы. Мероприятие объединило разработчиков, партнёров и представителей индустрии, которые обсудили инновации в области здоровья, стиля жизни и интеллектуальных сервисов.

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Одним из главных направлений стал новый этап стратегии Sports Health Full-Stack, охватывающей как программное обеспечение, так и аппаратные решения. Huawei представила улучшенные устройства с новым мультисенсором X-TAP, обеспечивающим более точный мониторинг здоровья. Операционная система HarmonyOS получила обновления, благодаря которым скорость работы повысилась на 35%, а разработчики получили доступ к данным через платформу OpenXuanji.

Также были обновлены платформы Health и Research, ставшие более «умными», а решение Industry Solution 1.0 помогает бизнес-партнёрам адаптироваться к требованиям рынка.

Компания уделяет внимание и удобству пользователей. Так, для любителей спорта был представлен обновлённый режим гольфа с 3D-визуализацией и информацией о 15 000 полях. Для людей с ограниченными возможностями появились новые функции в системе Activity Rings. Параллельно Huawei развивает мониторинг сна и дыхания.

Huawei продолжает наращивать сотрудничество с международными партнёрами. Музыкальный сервис A Music от ACCESS расширяет возможности медиапотребления, а Turkish Airlines интегрировала своё приложение в смарт-часы Huawei Watch 5. В Юго-Восточной Азии Huawei внедряет бесконтактную оплату и совместные сервисы с финтех-компаниями, а также предлагает туристам пакеты с мобильными данными и скидками через платформу SkyTone.

Растущий турпоток из Китая делает рекламную платформу Huawei особенно привлекательной для зарубежных брендов. Например, итальянский модный дом с помощью Petal Ads добился высокой точности в таргетинге аудитории класса люкс, за что получил награду в области интеллектуального маркетинга.