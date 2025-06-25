Microsoft исправила ошибку с звуком запуска Vista в новой сборке Windows 11

Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11 Insider Build 26 200.5661, в которой исправили ошибку с воспроизведением звука запуска Windows Vista вместо стандартного звука Windows 11. Этот баг был замечен ранее в одной из инсайдерских версий, после чего компания подтвердила, что это действительно ошибка, а не намеренная функция.

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Кроме исправления, в обновлении появились новые функции. Одной из них стала домашняя страница Recall для компьютеров с Copilot+. Она показывает персонализированный обзор последних действий пользователя и самых часто используемых приложений и сайтов за последние сутки. Пользователи смогут видеть свежие снимки экрана, сделанные с помощью Recall, и топ-3 приложений и сайтов, на которые было потрачено больше всего времени.

Еще одним нововведением стало появление возможности менять расположение на экране индикаторов системы, таких как громкость и яркость. Теперь пользователи смогут самостоятельно выбирать, где именно на экране будут отображаться эти уведомления, что позволит настроить интерфейс под себя.