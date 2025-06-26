Unihertz представила квадратный смартфон с QWERTY-клавиатурой

Компания Unihertz анонсировала новый смартфон Titan 2 с физической клавиатурой, который передаёт атмосферу BlackBerry Passport, при этом предлагая немало современных функций.

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Titan 2 оснащён физической клавиатурой – редкой опцией для современных смартфонов. Устройство визуально напоминает классические модели BlackBerry, но при этом использует актуальные компоненты.

Например, смартфон получил 4,5-дюймовый квадратный дисплей с разрешением 1440×1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. На тыльной панели расположен встроенный в модуль камеры дополнительный 2-дюймовый экран с разрешением 410×502 пикселей. Он отображает уведомления и позволяет предварительно просматривать селфи.

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7300 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища стандарта UFS 3.1. Ёмкость аккумулятора составляет 5500 мАч.

Основная камера двойная:

50 Мп основной сенсор;

8 Мп телеобъектив с 3,4-кратным оптическим зумом.

Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп.

Среди прочих функций: поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, двухдиапазонный GPS, NFC, две настраиваемые кнопки, сканер отпечатков пальцев и электронный компас. Также есть ИК-порт, с помощью которого смартфон можно использовать как пульт дистанционного управления.

Что касается физической QWERTY-клавиатуры, она поддерживает жесты смахивания и позволяет назначать горячие клавиши для каждой кнопки. Толщина устройства составляет 10,8 мм, вес – 235 грамм.

Сроки выхода и цена

На данный момент Unihertz Titan 2 доступен в рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter.

Поставки запланированы на октябрь. Стоимость устройства по предзаказу составляет $270, а розничная цена, как ожидается, – $400.