Samsung и LG дадут зрение роботам

Южнокорейские IT-гиганты Samsung и LG займутся производством модулей камер для роботов. Об этом сообщает местное издание The Korea Herald.

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Авторы медиа заметили, что робототехника становится все более важной отраслью, и обратили внимание на разработку и выпуск человекоподобных роботов. По информации издания, корейские корпорации Samsung и LG хотят заранее закрепиться на рынке, однако не будут непосредственно заниматься производством роботом, но смогут отвечать за компьютерное зрение.

Так, Samsung заключила партнерство с несколькими компаниями, занимающимися роботами-гуманоидами. Готового образца модуля камеры у корпорации нет, но фирма крайне заинтересована в его производстве. Интерес Samsung к новой сфере вызван в том числе тем, что рынок модулей камер для смартфонов, на котором также работает корейская фирма, достигает насыщения.

В свою очередь LG намерена договориться с американским робототехническим стартапом Figure AI. Компании могут заключить соглашение в 2026 году. Figure AI, в которую инвестирует миллиардер Джефф Безос, намерена выпустить 100 тысяч роботов-гуманоидов в течение следующих четырех лет.

В The Korea Herald напомнили, что в мае LG заключила договор с Boston Dynamics, чтобы вместе разработать индивидуальную систему визуального восприятия для гуманоидного робота Atlas. По оценкам компании Eugene Investment & Securities, рынок роботизированных камер вырастет с 2026 по 2029 годы с 30 миллионов до 3,5 миллиарда долларов соответственно.

В начале июня первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия запатентовала технологию оснащения орбитальной станции роботами для ее обслуживания.