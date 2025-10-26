Откуда появляются атомы

Атомы — фундаментальные элементы жизни и всего, что нас окружает. Но откуда они появляются? Портал livescience.com попытался разобраться в вопросе и рассказал, как здесь замешаны взрывы далеких звезд.

Что такое атом

Атом состоит из тяжелого центра (ядра), содержащего протоны и нейтроны, и легких частиц — электронов, которые находятся на «орбите» ядра. Каждый электрон несет в себе одну единицу негативного заряда, а каждый протон — один позитивный. У нейтронов нет заряда. В атоме содержится одинаковое число протонов и электронов, поэтому он нейтрален — у него, в целом, нет заряда.

По факту, большинство атомов в нашей вселенной — это водород (один протон, один электрон) и гелий (два протона, электрона и нейтрона). Но, естественно, на Земле существует и множество других атомов, таких как углерод и кислород

Откуда появился первый атом

Подавляющее большинство атомов водорода и гелия сформировались спустя примерно 400 000 лет после Большого взрыва, который произошел, по оценкам ученых, 14 млрд лет назад.

Почему они появились? Астрономы, благодаря наблюдениям за взрывами далеких звезд, знают, что вселенная увеличивается со времен Большого взрыва. В момент появления водорода и гелия она была в 1 000 раз меньше, чем сегодня. И, отталкиваясь от наших знаний о физике, гораздо горячее.

До момента формирования атомов электроны содержали слишком много энергии, чтобы осесть на орбите ядер водорода и гелия. Поэтому атомы могли появиться лишь после того, как вселенная остыла до температуры около 2 760 градусов Цельсия. А гелий и дейтерий (тяжелая форма водорода) появились еще раньше, всего через пару минут после Большого взрыва, когда вселенная была нагрета до 556 млн градусов. Протоны и нейтроны могут сталкиваться и формировать подобные ядра лишь при экстремально высокой температуре.

По мнению ученых, почти вся обычная материя во вселенной состоит из 90% атомов водорода и 8% атомов гелия.

Как появляются большие атомы

Если водород и гелий появились миллиарды лет назад, то как сформировались другие атомы, из которых состоят объекты на Земле? Очень просто: более крупные атомы зародились внутри звезд. Формирование атомов, содержащих несколько протонов и нейтронов, требует реакции, возможной лишь в очень горячей точках, причем для этого нужно достаточно энергии, чтобы преодолеть взаимное отталкивание негативного и позитивного заряда.

Но у протонов и электронов есть еще одно свойство. Если они окажутся достаточно близко друг к другу, то невидимая сила свяжет их вместе — данный феномен называют «ядерной силой». А процесс, благодаря которому частицы становятся единым целым, известен как слияние.

Ученые полагают, что большинство элементов периодической таблицы от углерода до железа сформировались в результате слияния внутри звезд, больше нашего Солнца, где температура может превышать 556 млн градусов. То есть, превышать температуру, до которой была нагрета новорожденная вселенная.

Однако даже в горячих звездах не появляются элементы, тяжелее железа и никеля. Для этого нужна дополнительная энергия, поскольку более тяжелые элементы могут легко распасться на фрагменты… Но как раз эту энергию вырабатывают взрывы сверхновых, в результате которых внутренние ядра тяжелых звезд схлопываются в отсутствие топлива. А взрывная волна выбрасывает сформированные в горниле звезды атомы в открытый космос.