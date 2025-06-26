Археологи раскрыли секреты ингушских ювелиров XIII-XIV веков

В горной Ингушетии специалисты реставрационной школы "Наследие" при исследовании башенного комплекса Нижний Пуй обнаружили два нетронутых средневековых склепа с ценнейшими артефактами.

© ШРК «Наследие»

Среди находок - стеклянные флаконы с благовониями, изящные женские серебряные подвески (колты) и другие ювелирные украшения.

"Эти восьмилопастные подвески - визитная карточка ингушских женщин того времени, свидетельствуют о высоком мастерстве ювелиров Нижнего Пуя", - рассказал кандидат искусствоведения, культуролог Дмитрий Мадуров.

Колты - это украшения, распространенные в XI-XIII веках на территории Восточной Европы, Северного Кавказа и Византии. Изделия имели округлую или звездчатую форму. Наиболее искусными были серебряные экземпляры, украшенные зернью, сканью, эмалью и чернью. Часто на украшениях изображали символы плодородия - "древо жизни", ростки, цветы и корни. Колты часто находят в кладах XIII века, но после монгольского нашествия их производство практически прекратилось.

На территории комплекса Нижний Пуй ранее были найдены инструменты средневекового ювелира - наковальни и молотки, заготовки для работы - прутики меди.

"Находка подтверждает гипотезу советских ученых о том, что в горной Ингушетии активно развивалось ювелирное дело", - отметил эксперт Магомед Дзарахов.

Справка "РГ"

Башенный комплекс Нижний Пуй расположен в Джейрахском районе Ингушетии на правом берегу реки Асса. Здесь построены боевые и жилые башни высотой до 25 метров по уникальной технологии - без бетонного раствора. В XIV-XVII веках Нижний Пуй являлся частью системы оборонительных сооружений Ассинской котловины, контролируя торговый путь через Кавказские горы. Сегодня Нижний Пуй входит в состав Джейрахско-Ассинского музея-заповедника и для посещения башенного комплекса требуется специальное разрешение.