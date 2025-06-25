В ЛНР ввели запрет на продажу терминалов Starlink

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ввел запрет на продажу и применение оборудования, произведенного компанией SpaceX (США), включая терминалы Starlink, в пределах региона. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Как отмечается, Пасечник лично поставил подпись под соответствующим документом. По его словам, в условиях проведения специальной военной операции «защита информационного пространства и обеспечение безопасности наших граждан являются первостепенной задачей».

По словам Пасечника, технология Starlink может быть применена украинскими силами для организации взаимодействия, обмена информацией и осуществления атак на российские территории. Данную угрозу, как уточнил он, не нужно игнорировать.

Starlink — это глобальная система спутниковой связи, которая разрабатывается компанией SpaceX с целью предоставления высокоскоростного широкополосного интернета. Компания принадлежит известному американскому бизнесмену Илону Маску. Для вывода спутников на орбиту используются ракеты SpaceX.