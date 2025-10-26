Как правильно проверять скорость Интернет-подключения?

Проверка скорости Интернета — полезная практика для того, чтобы убедиться, что вы платите провайдеру не зря. Но если результат оказывается ниже ваших ожиданий, не спешите звонить в техподдержку. Портал makeuseof.com рассказал, как избежать ошибок при тестировании скорости подключения.

© Unsplash

Не запускайте другие приложения и устройства

Одна из самых распространенных ошибок при тестировании скорости Интернета. Не оставляйте другие устройства или приложения включенными — они даже в фоновом режиме могут расходовать трафик, что повлияет на результат проверки. Погрешность зависит от того, сколько пропускной способности они занимают, но стриминг контента или загрузку чего-либо лучше отложить на потом.

Не проверяйте скорость по Wi-Fi

Да, Wi-Fi — удобная вещь, но проверка скорости по беспроводной сети не даст точных результатов. На конечный итог могут повлиять множество факторов: расстояние до роутера, стены, помехи от других устройств, место расположения роутера в доме. Тест скорости из спальни и гостиной могут выдать абсолютно разные результаты. Если вы хотите получить максимально точную цифру, то проверять скорость нужно через компьютер, и обязательно при подключении через Ethernet-кабель. Устройство нельзя подключить к Интернету напрямую? Тогда хотя бы встаньте как можно ближе к роутеру, чтобы минимизировать помехи и прочие факторы.

Проверяйте скорость несколько раз подряд

Одна проверка не даст вам верные показания. Хотя каждый пользователь платит провайдеру за определенную скорость, она регулирует лишь максимальный потолок — реальная же скорость варьируется в зависимости от времени суток и нагрузки. Даже сами серверы, с помощью которых сервисы проводят тесты скорости, могут пострадать от повышенной нагрузки на сеть. А значит, стоит провести несколько проверок в разное время, включая «час-пик» — обычно между 19:00 и 23:00.

Обращайте внимание на расположение сервера

Большинство инструментов для проверки скорости Интернета автоматически выбирают географически ближайший к пользователю сервер — но не всегда. Местонахождение сервера имеет значение, потому что тест проверяет скорость подключения именно к этой точке, а не скорость сети в целом. Чем дальше сервер, тем больше прыжков нужно совершить вашим данным, а это способно привести к замедлению подключения. Перед проверкой убедитесь, что в качестве конечной точки выбран именно ближайший к вам сервер.

Не проверяйте скорость на старых и слабых устройствах

Наконец, немаловажную роль играет производительность устройства, на котором проводится тест. Устаревший ПК, смартфон или планшет сами по себе могут создать боттлнек, ограничивающий максимальную скорость. Например, если ваш старенький ноутбук поддерживает лишь Wi-Fi 4 или прошлые версии Ethernet-портов, то на нем скорость Интернета может быть ограничена, скажем, 100 Мбит/с.