Спутник помог археологам найти затерянный город богини-кобры в Египте

Археологи из Манчестерского университета, в сотрудничестве с Университетом Садат-Сити в Египте, сыграли ключевую роль в открытии древнего египетского города Имет. Город располагался в восточной дельте Нила и процветал в IV веке до н.э., во времена позднего и птолемеевского периодов. Раскопки велись в районе Телль-эль-Фараин (известном также как Телль Набаша) под руководством доктора Ники Нильсена.

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Команда использовала сочетание спутниковых снимков высокого разрешения и наземной археологии. Сначала по спутниковым данным были выявлены скопления кирпичной кладки, что позволило с высокой точностью определить перспективные места для раскопок. В результате были обнаружены:

многоэтажные башенные дома, редкость для Древнего Египта, характерные именно для дельты Нила в поздний и римский периоды. Эти здания строились на толстых фундаментных стенах, выдерживая несколько этажей — признак высокой плотности населения и урбанизации региона.

зернохранилища и асфальтированные площадки для переработки зерна, а также загон для животных, что указывает на активную экономическую жизнь города, связанную с аграрным производством и торговлей.

процессионная дорога, ведущая к храму богини Ваджет — покровительницы Имета, представленной в виде кобры. Эта дорога использовалась для религиозных шествий, но со временем вышла из употребления, что свидетельствует о переменах в духовной жизни города.

монументальное здание с известняковым полом и массивными колоннами, датируемое серединой Птолемеевского периода. Оно было построено прямо через процессионную дорогу, что, по мнению исследователей, отражает смещение приоритетов в религиозной архитектуре и символике.

«Их присутствие здесь показывает, что Имет был процветающим и густонаселенным городом со сложной городской инфраструктурой», — говорит доктор Нильсен.

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Кроме архитектурных находок, были обнаружены и уникальные артефакты, отражающие религиозную культуру Имета:

ушабти — статуэтка прислужника, изготовленная из зеленого фаянса, стекловидного керамического материала, который был прочным и красиво выглядел (26-я династия).

стела бога Гарпократа (греческое имя Египетского бога Гора-младенца) с защитной символикой.

бронзовый систрум — музыкальный инструмент, украшенный изображениями богини Хатор, связанной с радостью и музыкой.

Эти находки дают археологам и историкам новое понимание не только планировки и повседневной жизни древнеегипетских городов, но и того, как менялись религиозные практики с течением времени.