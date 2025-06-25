Патриарх Кирилл: общение человека с ИИ может привести к эре антихриста

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предупреждением о потенциальных социальных последствиях распространения искусственного интеллекта, которая может привести к «эре антихриста». Об этом он заявил в рамках заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

По мнению патриарха, искусственный интеллект оказывает влияние на различные стороны жизни человека и общества, в связи с чем требует вдумчивого и ответственного осмысления со стороны Церкви.

Он обратил внимание на то, что сегодня наблюдается тревожная тенденция — предпочтение общения с ИИ вместо взаимодействия с живыми людьми. Глава РПЦ подчеркнул, что социальная природа человека предполагает живое общение, без которого деградирует не только отдельная личность, но и общество в целом.

Патриарх обозначил эти изменения как переход к состоянию, в котором стирается граница между добром и злом, что, по его словам, может иметь глубокие духовные и нравственные последствия.

«Каким станет мир, в котором будут жить люди, потерявшие способность общаться друг с другом, а значит, способность любить, прощать, сострадать? Вот это уже богословская тема, потому что с исчезновением этих качеств и этих способностей человека человечество перейдет ту черту, за которой уже невозможно отличить добро от зла, а именно утрата этой способности и означает наступление эры антихриста», — заявил патриарх.

Он обратился к Совету РПЦ, призвав осознать надвигающуюся от ИИ опасность и найти решение этому вызову.