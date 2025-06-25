Ученые выяснили, как бабочки прокладывают маршрут

Более 1000 километров пролетают бабочки-совки с равнин Южной Австралии в Австралийские Альпы, чтобы пережить знойное лето в благоприятных условиях. Причем путешествуют только ночью. Как эти мотыльки не сбиваются с курса на таком протяженном маршруте?

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Известно, что для навигации они могут ориентироваться помощью магнитного "компаса". Такие системы навигации есть у некоторых птиц и животных. Они чувствуют магнитное поле и выбирают правильное направление в соответствии с направлением магнитных силовых линий.

Группа шведских и британских ученых посмотрела, что будет, если у бабочек отключить "магнитный компас". Их поместили в симулятор полета со специальным экраном, имитирующим звёздное небо. От магнитного поля насекомые были экранированы. В экспериментах было четко установлено, что бабочки ориентируются по расположению звезд. Когда экран разворачивали на 180 градусов, они сразу синхронно разворачивались вместе с ним. Если же на небе создавался хаос, и звёзды располагались случайным образом, бабочки вообще теряли ориентацию.

Что конкретно высматривают бабочки на небе? Пока у ученых нет ответа. Возможно, они следят за смещением звёзд. Поскольку оно зависит от того, дальше или ближе к той или иной части света расположена звезда, то бабочки по таким смещениям могут понять, куда им лететь. Особенно сильный отклик у них вызывает полоса Млечного Пути и Туманность Киля. Интенсивность света Млечного Пути возрастает в южной части неба, что, по мнению специалистов, может помогать мотылькам определять направление на юг. Но это лишь возможные версии. Результаты исследования ученые представили в журнале Nature.