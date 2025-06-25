Инсайдеры рассказали об одинаковости складных Galaxy Z Flip 7 и Flip 7 FE

Инсайдеры из Android Police рассказали о новой утечке информации, указывающей с одной стороны на отличия между ожидаемыми складными Galaxy Z Flip 7 и Flip 7 FE, с другой — на их схожесть. Информацию предоставил авторитетный инсайдер Эван Бласс.

© Ferra.ru

Свежие рендеры показывают Galaxy Z Flip 7 и Flip 7 FE в одинаковом масштабе для сравнения. Внешне это практически один и тот же телефон. Отличия заключаются в оснащении модели FE более бюджетными комплектующими, а у Z Flip 7 — в меньшем радиусе закругления углов и увеличенную на 0,15 дюйма панель и реорганизацию каркаса, так как Flip 7 FE в целом сохранит геометрию Flip 6, являясь обновлением этой модели.

© Evan Blass / Evleaks

© Evan Blass / Evleaks

© Evan Blass / Evleaks

© Evan Blass / Evleaks

Толщина Z Flip 7 и Flip 7 FE одинакова, а разница в высоте составляет всего 1,5 мм. Также утечка подтверждает новый кораллово-красный цвет для Z Flip 7.