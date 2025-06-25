В Китае у летучих мышей нашли 20 новых вирусов: угроза пандемии?

Летучие мыши, обитающие в районах выращивания фруктов на юге Китая, оказались переносчицами двадцати новых вирусов, два из которых вызывают особенное беспокойство. Об этом рассказал портал Ansa.

Ученые из Юньнаньского института по контролю и профилактике эндемических заболеваний анализировали не фекалии летучих мышей, как это обычно делается, а почки 142-х особей, принадлежащих к десяти разным видам. Образцы собирались в течение четырех лет в пяти районах провинции Юньнань.

Результаты исследования показали присутствие в организме летучих мышей 22-х вирусов, двадцать из которых были ранее неизвестны. Также ученые открыли нового паразита, предварительно названного Klossiella yunnanensis, и нашли два вида бактерий, один из которых был открыт совсем недавно.

Два новых вируса, которые особенно беспокоят ученых, связаны с вирусами Нипах и Хендра, вызывающими у людей заболевания с высоким уровнем смертности. Поскольку обнаруженные вирусы могут распространяться через мочу, ученые опасаются, что выращенные в этих районах фрукты могут быть заражены. В случае заражения фруктов вирусы могут передаваться домашнему скоту и людям.

Вирус Нипах представляет собой зоонозный вирус, который может передаваться от животных к человеку. Основными переносчиками являются фруктовые летучие мыши. Вирус вызывает тяжелые заболевания, включая энцефалит (воспаление мозга) и респираторные инфекции. Специфических препаратов против него не существует.

Вирус Хендра - зоонозный вирус, передающийся от летучих мышей к лошадям, а затем и к людям. Он вызывает смертельные респираторные и неврологические заболевания. Вирус встречается преимущественно в Австралии.