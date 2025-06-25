В Китае заработали госсубсидии на покупку техники Apple

Apple присоединилась к государственной программе субсидирования потребительской электроники в Китае с целью стимулировать продажи на фоне усиливающегося давления со стороны местных брендов и снижения потребительской активности. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

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В рамках инициативы покупатели в Пекине и Шанхае получили возможность приобретать продукцию Apple со скидкой до 2000 юаней (около 21,9 тыс. руб.). Субсидии распространяются на отдельные модели iPhone, iPad, Apple Watch и MacBook при покупке их напрямую через фирменные каналы компании — либо в розничных магазинах, либо в официальном онлайн-магазине Apple.

В Шанхае программа доступна через восемь фирменных точек продаж, тогда как жители Пекина могут оформить заказ онлайн при условии доставки в пределах столицы. Устройства стоимостью до 6000 юаней (около 65,8 тыс. руб.) подпадают под субсидию в размере 500 юаней (около 5,4 тыс. руб.), на некоторые модели MacBook предоставляется максимальная скидка — до 2000 юаней.

До этого момента аналогичные скидки предоставлялись только сторонними онлайн-ритейлерами. Впервые Apple напрямую участвует в государственной программе, что подчеркивает растущее значение китайского рынка для компании в условиях нестабильности.

По оценкам аналитиков, поставки iPhone в КНР могут сократиться на 1,9% в 2025 году. На фоне замедления экономики и возросшей конкуренции со стороны таких производителей, как Huawei, участие в субсидировании рассматривается как стратегическая мера для удержания позиций на ключевом рынке.

Запущенная 20 января 2025 года государственная программа направлена на стимулирование внутреннего спроса за счет повышения доступности электроники, включая продукцию как местных, так и зарубежных производителей.