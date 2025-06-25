Google представила обновленный дизайн Chrome на Android

Google официально представила нижнюю адресную строку Chrome на Android. Об этом пишет портал Android Police.

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Google провела эксперимент по переносу адресной строки вниз страницы. В результате тестирования разработчики пришли к вводу, что нижняя адресная строка облегчает использование устройства одной рукой на телефонах с 6,8" и более крупными дисплеями.

Переместить адресную строку в нижнюю часть просто: следует нажать и удерживать её, затем выбрать опцию «Переместить адресную строку в нижнюю часть». Адресная строка автоматически скрывается при прокрутке страницы для освобождения места под контент. Google не вносит других изменений в адресную строку Chrome, сохраняя её функциональность.

Как отмечается, Apple стала первой, официально добавив нижнюю адресную строку в браузер Safari с iOS 15 в 2021 году. Google уже начала внедрять эту функцию в Chrome для Android, но процесс может занять несколько недель.